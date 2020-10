Eden Hazard voor het eerst na blessure weer in de basis bij Real Madrid

Eden Hazard staat zaterdag (14u) meteen weer in de basis voor Real Madrid in de thuismatch tegen Huesca. Afgelopen week had de Rode Duivel zijn eerste minuten gespeeld in de Champions League nadat hij zondag pas de groepstraining hervat had. Voor Hazard is het de eerste basisplek van het seizoen.

De kapitein van de Rode Duivels zag zijn debuutjaar bij Real Madrid bemoeilijkt door slepende blessures. Eind november liep hij in de Champions League een breukje op na een duel met Thomas Meunier, waarna hij van de ene blessure in de andere sukkelde.

Eind september leek er licht te zijn aan het einde van de tunnel, toen Eden Hazard na maanden van gesukkel met een enkelblessure werd geselecteerd voor de match tegen Real Valladolid. Uiteindelijk moest de Rode Duivel toch verstek geven, dit keer met een spierblessure aan zijn rechterbeen. Die zou sinds vorig weekend voltooid verleden tijd zijn. Toen sloot Hazard voor het eerst aan bij de groep, om vervolgens dinsdag twintig minuten mee te doen tegen Borussia Mönchengladbach - zijn eerste speelminuten sinds 7 augustus.

Ook goed nieuws voor Rode Duivels

De rentree deed meteen dromen van meer en enkele dagen later volgt dus al een eerste basisplaats. “Het gaat goed met hem, we zijn tevreden”, vertelde Zidane vrijdag op het persmoment. “Hij traint elke dag met de groep mee en voelt zich goed, dat is het belangrijkste.” Als Hazard de minuten goed verteert, is dat ook goed nieuws voor de Rode Duivels, die komende maand het jaar afsluiten met drie interlands: een oefenwedstrijd tegen Zwitserland en nadien ook de laatste twee Nations League-duels tegen Engeland en Denemarken.

In tegenstelling tot de Champions League, waarin er tegen Shakhtar en Gladbach een één op zes werd geboekt, heeft Real in eigen land zijn competitiestart niet gemist. Met dertien op achttien staat de Koninklijke op de derde plaats in La Liga, op één punt van het Real Sociedad van Adnan Januzaj en het verrassende Cadiz. De Basken hebben echter één wedstrijd meer gespeeld, Cadiz heeft twee duels meer op de teller.