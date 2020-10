Iconische James Bond-acteur Sean Connery (90) overleden

De Schotse acteur Sir Sean Connery is overleden. Dat meldt de BBC. Hij werd 90 jaar. Over de doodsoorzaak is nog niets geweten.

Connery werd geboren op 25 augustus 1930 in Edinburugh in Schotland. Hij is de zoon van een vrachtwagenchauffeur en een poetsvrouw. Hij was al vroeg geïnteresseerd in film en vertolkte als eerste de rol van spion James Bond in de film Dr. No. Uiteindelijk deed hij dat voor nog zes bijkomende Bond-films en wordt daarom ook gezien als een van de meest iconische acteurs die rol van 007 op zich namen.

Maar ook na zijn Bond-tijdperk speelde hij in tal van films mee. Hij was onder meer te zien in “The Hunt for Red October”, “Indiana Jones and the Last Crusade” en “The Untouchables”. Voor die laatste won hij in 1988 een Oscar voor beste bijrol. Tijdens zijn carrière won hij nog twee BAFTA’s en ook drie Golden Globes. En in 2000 werd de acteur door de Britse Queen geridderd en mocht zichzelf daardoor ‘sir’ noemen.

LEES OOK. Spionage, vrouwen en drank: de echte James Bond moest niet onderdoen voor de spion uit de films en boeken

Connery trouwde twee keer: eerst met de Australische actrice Diane Cilento en daarna met de Frans-Marokkaanse schilder Micheline Roquebrune. Hij heeft één zoon, Jason Connery, die ook acteur is. In augustus vierde Connery nog zijn 90ste verjaardag.