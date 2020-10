Lazio enkele dagen na match tegen Club Brugge met voltallige spelersgroep in quarantaine door coronagolf

De Italiaanse topclub Lazio heeft zijn voltallige spelersgroep in quarantaine geplaatst na een reeks positieve tests op het coronavirus, zo maakte de club zaterdag bekend.

“Uit de testen van vrijdag zijn een aantal besmettingen met COVID-19 aan het licht gekomen”, zo laat Lazio weten. Het is de eerste keer dat de club openlijk communiceert over coronabesmettingen in de spelersgroep. De club verduidelijkt echter niet over hoeveel besmettingen het gaat en welke spelers er het longvirus hebben opgelopen. “De besmette personen werden thuis in isolatie geplaatst, terwijl de rest van de spelersgroep in quarantaine gaat, onder toezicht van het medische clubpersoneel. Iedereen wordt zaterdag opnieuw getest en die resultaten zullen bepalen welke spelers er zondag kunnen aantreden tegen Torino.”

Eerder deze week zakte Lazio al gedecimeerd af naar Brugge voor het Champions League-duel tegen Club, op de tweede speeldag van het kampioenenbal. Het veredelde B-elftal van de Romeinen dwong in een leeg Jan Breydelstadion een 1-1 gelijkspel af. Zo moest Lazio aantreden zonder sterspelers Ciro Immobile, Luis Alberto en Manuel Lazzari. Met ook nog enkele geblesseerden kon Lazio in totaal niet rekenen op liefst twaalf spelers.