Man opgepakt in Tunesië na opeising mesaanval in Nice

De Tunesische veiligheidsdiensten hebben een man opgepakt die in naam van een tot nog toe onbekende groep de aanslag van donderdag in Nice heeft opgeëist. Volgens een woordvoerder van het Tunesische gerecht werd de man vermoedelijk door een tweede persoon geholpen bij het opnemen van zijn videoboodschap.

In de video, die op sociale media circuleerde, beweerde de man dat de aanslag in Nice werd gepleegd in naam van “Ansar al-Mahdi in Tunesië en de Maghreb”. Het gerecht heeft echter twijfels dat die groepering daadwerkelijk zou bestaan. Tot nu toe was de naam nog nergens opgedoken.

Bij de aanslag in de Notre-Dame van Nice kwamen donderdag drie mensen om. De dader was een 21-jarige Tunesiër die in september via het Italiaanse eiland Lampedusa Italië had bereikt.