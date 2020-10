Hilde Crevits krijgt kritiek: “Achteraf bekeken was versoepelen niet de juiste beslissing”

“Achteraf bekeken was dit niet de juiste beslissing, maar je neemt die beslissing met de kennis die je op dat moment hebt”, zei Vlaams Minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) vrijdagavond in het VRT-programma De Afspraak. Ze had het over de versoepelingen van de maatregelen tegen het coronavirus, die in september werden aangekondigd.

“Achteraf bekeken was dit niet de beste beslissing, maar je neemt die beslissing met de kennis die je op dat moment hebt. Ik zat toen niet in het overlegcomité, maar het zou te makkelijk zijn voor mij om nu te zeggen: ik zou het anders gedaan hebben. Ik weet dat niet, je neemt een beslissing met de kennis die je hebt op dat ogenblik, en je gaat ervan uit dat het een goeie beslissing is”, zei Crevits.

Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel, die ook mee aan tafel zat, was het niet eens met de minister. “Met alle respect, maar er was wel voorkennis. We wisten wat er ging gebeuren, we hadden dit voorspeld”, zei hij. Noppen trok in juli al aan de alarmbel en waarschuwde de politici met een grafiek van Kurt Barbé, die op 3 november een zorgwekkende piek van bijna 10.000 hospitalisaties voorspelde.

Ook intensivist Geert Meyfroidt (UZ Leuven) reageerde verontwaardigd op Twitter. “Roepen naar mijn TV doe ik normaal enkel bij sport. Ik merkte gisteren dat pijnlijke eufemismen een vergelijkbaar effect hebben, zeker als ze in duo worden uitgesproken. “Achteraf bekeken” en “niet de beste beslissing.”

Roepen naar mijn TV doe ik normaal enkel bij sport. Ik merkte gisteren dat pijnlijke eufemismen een vergelijkbaar effect hebben, zeker als ze in duo worden uitgesproken. “Achteraf bekeken” en “niet de beste beslissing” ?? — Geert Meyfroidt (@GMeyfroidt) October 31, 2020

. We hebben deze week twee keer verstrengd

Met alle respect, maar er was wel voorkennis, we wisten wat er ging gebeuren. We hadden dit voorspeld.