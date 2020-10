Vermiste YouTuber Kastiop (22) dood teruggevonden in Nederland

Hasselt - De vermiste Kacper Przybylski (22) uit Hasselt, beter bekend als Kastiop, de artienstennaam waaronder hij op YouTube video’s maakte, is zaterdagmorgen dood aangetroffen in het Nederlandse dorp Stein. Dat bevestig het parket van Limburg aan Het Nieuwsblad. De bekende vlogger was al sinds vrijdag 23 oktober vermist.

Deze week waren er grote zoekacties naar de jongeman in het Albertkanaal in Limburg, maar zonder resultaat. Ook deze zaterdagochtend was er een grote zoekoperatie in de Nederlandse gemeente Stein, onder meer met een helikopter. De Mercedes van Przybylski was eerder in Stein teruggevonden.

Het waren uiteindelijk enkele vissers die deze ochtend het lichaam van Przybylski in het Julianakanaal opmerkten.

Dat Przybylski is teruggevonden, bevestigt het parket van Limburg: “Er zijn geen aanwijzingen van de betrokkenheid van een andere persoon”, zegt parketmagistrate Anja De Schutter. Over de oorzaak doen het parket geen uitspraken.

De gemeente Stein ligt net over de Belgisch-Nederlandse grens, op zo’n 40 kilometer van Hasselt. Foto: Google Maps

Przybylski was sinds vrijdag 23 oktober vermist. Hij verliet rond 16.30 uur het huis van zijn moeder in Hasselt. Sindsdien was hij spoorloos.

De Belgisch-Poolse vlogger was één van de bekendste Vlamingen op YouTube. Zijn kanaal telt 290.000 abonnees. Kastiop is voor veel jongeren dan ook een echte BV zonder dat hij ooit op het televisiescherm komt. De laatste video die hij publiceerde, dateerde van twee weken voor zijn verdwijning.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.