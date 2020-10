Nieuwe tegenslag voor AA Gent: Davy Roef out met coronavirus, 17-jarige Owen Jochmans moet depanneren in Europa

AA Gent-doelman testte positief op COVID-19. Hij zal morgen dus niet op de bank zitten tegen Waasland-Beveren. Erger is dat hij ook niet inzetbaar is tegen Rode Ster donderdag in de Europa League. Dan is eerste doelman Sinan Bolat immers geschorst. Dan dienen de Buffalo’s terug te vallen op de 17-jarige Owen Jochmans die nog geen enkele wedstrijd in de hoofdmacht speelde.