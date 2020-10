Dodelijk slachtoffer bij brand in kraakpand in Middelkerke, politie pakt twee vluchtende personen op na aanwijzen van burgemeester Jean-Marie Dedecker

Middelkerke - In Slijpe, bij Middelkerke, is een dodelijk slachtoffer gevallen bij een brand in een kraakpand. Op aanwijzen van burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) konden twee anderen die op de vlucht waren geslagen twee kilometer verderop opgepakt worden door de politie.

Zaterdagmiddag, iets over 13 uur, kreeg de brandweer van Middelkerke melding van een uitslaande brand langs de Vaartdijk-Noord in Slijpe, een deelgemeente van Middelkerke. De brand woedde hevig. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar kon niet vermijden dat er een dodelijk slachtoffer viel. Het gaat om een gekraakte houten chalet, die tot twee jaar geleden bewoond werd door een ondertussen overleden man. In die twee jaar werd de chalet geregeld bewoond door krakers. Drie weken geleden liet de gemeente nog een Poolse man en een vrouw uit Nieuwpoort uit de chalet zetten.

“Ik ben hier op 18 september zelf nog geweest om die mensen uit te drijven”, vertelt de burgemeester die iets verderop woont. “We hebben die mensen toen de nodige begeleiding gegeven en voor een leefloon gezorgd. Ze kregen ook een noodwoning toegewezen, maar boden zich nooit aan om de woning te betrekken. Op 20 oktober zijn we hier opnieuw ter plaatse geweest en heb ik de chalet laten dichttimmeren. Toch waren die mensen er blijkbaar in geslaagd om binnen te geraken, met alle gevolgen van dien.” Het was de burgemeester die het duo opmerkte in de velden vanuit zijn woning. “Ik heb daarop meteen de politie verwittigd. Uiteindelijk konden ze door de politie opgepakt worden aan de andere kant van het veld. Goed twee kilometer van de brandende chalet verwijderd.” Beiden worden nu door de politie verhoord.

Wat er zich even voor de brand uitbrak precies heeft afgespeeld, is momenteel nog niet duidelijk. Een branddeskundige zal in eerste instantie de oorzaak van de brand moeten achterhalen. Of het om een accidentele brand gaat is nog niet duidelijk. Ook moord wordt niet helemaal uitgesloten. Het onderzoek zal uitwijzen wat aan de brand vooraf ging. Wat wel zeker is, is dat de opgepakte man en vrouw het slachtoffer achterlieten in de brandende chalet en dat kan hen aangerekend worden als schuldig verzuim.

Foto: Jeffrey Roos