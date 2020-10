Brusselse moslims en christenen veroordelen gezamenlijk terreuraanslag in Nice: “Men mag niemand doden in naam van God!”

Brussel - De christelijke en de moslimgemeenschap in Brussel veroordelen samen de aanslag in een kerk in het Franse Nice afgelopen donderdag. Hulpbisschop van Brussel Jean Kockerols en vertegenwoordigers van van de Brusselse federatie van moskeeën (Fédération des Mosquées de Bruxelles) ontmoetten elkaar zaterdagnamiddag in de Kathedraal van Sint-Michiels en Sint-Goedele en benadrukten het belang van respect voor elkaar, los van de religieuze overtuigingen.

Kockerols en de vertegenwoordigers van de Fédération des Mosquées de Bruxelles, onder wie voorzitter Abdelbassir Mimouni en raadgever Mohamed Belabed, ontmoetten elkaar zaterdag bij een kopje koffie.

“Men mag niemand doden in naam van God! Wij geloven in een God van het leven, een God voor wie het menselijke leven de allermooiste creatie is. Wat de motieven ook zijn, men mag niet doden in de naam van God. We zijn getuige geweest van vreselijke daden in Frankrijk de afgelopen dagen. De samenleving is geschokt en de autoriteiten in Frankrijk reageren. Maar de religieuze verantwoordelijken moeten ook reageren, gezamenlijk en op een uitgesproken en duidelijke manier”, aldus de hulpbisschop. Hij is blij dat de moskeefederatie het initiatief nam om de ontmoeting te organiseren.

“We willen, als vertegenwoordigers van de Fédération des Mosquées de Bruxelles en als Belgische moslims, in deze moeilijke momenten onze solidariteit uitdrukken tegenover de katholieke gemeenschap en alle christenen, na de aanslag in de basiliek Notre-Dame van Nice en de moord op drie gelovigen”, verklaarde Mohamed Belabed.