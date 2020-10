Filipijnen evacueren miljoen mensen wegens tyfoon Goni

Op de Filipijnen zijn zaterdag bijna een miljoen mensen geëvacueerd uit vrees voor verwoestende windvlagen en overstromingen. De krachtigste tyfoon van dit jaar, Goni, is op weg naar het land.

Goni zou het eiland Catanduanes zondagochtend bereiken en daarna koers zetten naar Luzon, het grootste eiland van de Filipijnen. De tyfoon brengt windsnelheden tot 205 kilometer per uur met zich mee. Aan de kust kunnen de golven tot wel 3 meter hoog worden. “We verwachten stormvloeden en we houden de vulkanen Mayon en Taal in de gaten voor mogelijke vulkanische modderstromen”, aldus de woordvoerder van de rampenbestrijdingsdienst, Mark Timbal.

Het hoofd van de civiele bescherming, Ricardo Jalad, gaf aan dat “bijna een miljoen” mensen hun woningen uit voorzorg hebben verlaten in de regio Bicol, dat onder meer Catanduanes en het zuiden van Luzon omvat. Scholen, sporthallen en evacuatiecentra worden gebruikt als noodopvang. Er zijn ook al reddingsploegen, materieel en speciale voertuigen ter plaatse gebracht.

Vorige week werd dezelfde regio al getroffen door tyfoon Molave. Die veroorzaakte er 22 doden en grote overstromingen, alvorens naar Vietnam te trekken.