Verkiezingen in Ivoorkust verlopen in gespannen sfeer

De presidentsverkiezingen in het West-Afrikaanse land Ivoorkust zijn zaterdag gestart in een erg gespannen sfeer. Zowat 35.000 soldaten zijn ingezet om de stembusgang zo vlot mogelijk te laten verlopen en om te vermijden dat er opnieuw verkiezingsgeweld uitbreekt.

In de Oost-Ivioriaanse stad Daoukro, waar de oppositiekandidaat Henri Konan Bédié sterk staat, waren de stemlokalen drie uur na aanvang van de verkiezingen nog niet geopend. Jongeren hadden barricades opgericht. “We zijn heel vroeg opgestaan om mensen het kiezen te beletten, om de oproep tot boycot na te leven”, zegt Jean, een van de aanhangers van de oppositie.

De oppositie had tot die boycot opgeroepen uit protest tegen de kandidatuur van huidig Ivoriaans president Alassane Ouattara, die een omstreden derde ambtstermijn probeert binnen te halen. De oppositie meent dat een derde termijn ongrondwettelijk is. Ouattara’s kandidatuur leidde de voorbije weken al in verschillende steden tot zwaar geweld waarbij zeker al twintig doden vielen.

Ouattara zelf heeft zijn tegenstanders zaterdag gevraagd om hun oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid weer in te trekken. “Ik richt mij tot degenen die een oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid hebben gelanceerd, die geleid heeft tot verschillende doden: hou daarmee op”, verklaarde hij bij het verlaten van het stembureau in Abidjan. “Ik zeg aan de jonge mensen dat ze zich niet moeten laten manipuleren. Dit is hun toekomst.”

De vrees voor verkiezingsgeweld is erg groot in Ivoorkust. De presidentsverkiezingen van eind 2010 hadden nog tot een burgeroorlog geleid, omdat Gbagbo weigerde zijn nederlaag tegen Ouattara te erkennen. Op een viertal maanden vielen in die burgeroorlog ruim 3.000 doden. Het land kende sinds de onafhankelijkheid in 1960 nog nooit een vreedzame machtsoverdracht.