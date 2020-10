Militairen blijven nog zeker tot begin december op straat

De inzet van militairen in de grote steden blijft behouden tot 2 december. De ministerraad heeft daarvoor vrijdag het voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) goedgekeurd.

De operatie Vigilant Guardian ging in januari 2015 van start in een reactie op de ontmanteling van de terreurcel in Verviers en de aanslagen op de redactie Charlie Hebdo in Parijs. Sindsdien patrouilleren militairen op straat en ondersteunen ze de politie bij de bewaking van gevoelige plaatsen.

“De ondersteuning door Defensie blijft op maximum 550 militairen voor een periode van een maand, van 3 november 2020 tot 2 december 2020. In dat aantal is ook rekening gehouden met een reservecapaciteit die onmiddellijk inzetbaar is”, aldus de regering in een persbericht.

Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) voerde op 20 oktober een nieuwe analyse uit. Het niveau blijft behouden op 2, op een schaal van 4. “Daarnaast blijft dreigingsniveau 3 van kracht voor een aantal potentiële doelwitten”, staat nog in het persbericht.

In het regeerakkoord van de nieuwe federale regering is opgenomen dat er een einde komt aan de bewakingsopdracht van Defensie. Daarbij wordt wel rekening gehouden met de personeelscapaciteit van de federale politie, de impact voor de lokale politie en de uitbouw van de nieuwe directie “Beveiliging” (DAB) binnen de federale politie.