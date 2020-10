Bart De Wever roept shoppers in videoboodschap op om regels te volgen

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft zaterdagmiddag via sociale media een videoboodschap gelanceerd waarin hij oproept om dit weekend, het voorlopig laatste waarin je in niet-essentiële winkels kan gaan shoppen, de regels goed te volgen. “In Antwerpen zal de politie vandaag en morgen extra handhaven op het naleven van deze regels”, stelt De Wever.

De strengere coronamaatregelen van de federale overheid die vrijdagavond werden aangekondigd, gaan pas maandag in. “Voor velen is het misschien dit weekend de laatste kans om in winkels te gaan shoppen”, zegt De Wever. “In Antwerpen is het bovendien morgen koopzondag en zullen de winkels in het historisch centrum dus open zijn. Mag ik u daarom vragen, met aandrang, om alle regels die vandaag al gelden rond het shoppen strikt te volgen. Kom met niet meer personen dan toegestaan. Houd afstand. Draag uw mondmasker.”

De Wever waarschuwt dat de politie extra zal toezien op het naleven van de regels tijdens het shoppen. Hij wijst er verder op dat de stad een sanitair blok plaatste op de Wapper, naast de Meir, waar shoppers terechtkunnen voor sanitaire voorzieningen. “Ik wens u allemaal zeer behouden dagen”, zegt De Wever tot slot. “Zorg goed voor uzelf en voor elkaar.”