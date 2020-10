Amerikaanse troepen redden ontvoerde Amerikaan in Nigeria

Amerikaanse militairen hebben zaterdag een landgenoot bevrijd in Nigeria die dinsdag door gewapende mannen was ontvoerd in Niger. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie bekendgemaakt.

“Amerikaanse troepen hebben in het noorden van Nigeria een reddingsoperatie uitgevoerd tijdens de vroege uren van 31 oktober om een Amerikaan terug te halen die gegijzeld werd door een groep gewapende mannen”, aldus Pentagon-woordvoerder Jonathan Hoffman. “Deze Amerikaanse burger is veilig en staat nu onder de hoede van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Er raakten geen Amerikaanse militairen gewond tijdens de operatie.”

Philippe Walton werd dinsdagochtend vroeg door zes mannen gekidnapt, in het dorpje Massalata in Niger, net ten noorden van de grens met Nigeria. Walton was er vorig jaar samen met vrouw en kind komen wonen bij zijn vader Bruce Walton, die er al ruim dertig jaar verblijft.

De ontvoering werd door niemand opgeëist. In de regio zijn verschillende islamistische groeperingen actief, waaronder ook Boko Haram.