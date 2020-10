Pep Guardiola drukt hardnekkige geruchten de kop in: “Mijn tijd als trainer bij Barcelona is voorbij”

Manchester City-trainer Pep Guardiola ontkende zaterdag alle geruchten over een mogelijke terugkeer naar Barcelona. De Spaanse succescoach won bij de Catalanen onder andere twee Champions League-titels tussen 2008 en 2012.

Het contract van Guardiola bij City loopt eind dit seizoen af, maar een overstap naar Barcelona is volgens de Spanjaard uitgesloten. “Mijn carrière als manager van Barcelona is voorbij”, stelde hij na de 0-1 overwinning van City op het veld van Sheffield. “Er zijn ongelooflijke mensen die de taak kunnen opnemen. Ronald Koeman is een geweldige manager. Het is voorbij. Ik zal wel nog eens terugkomen om een wedstrijd te bekijken, maar ik ben gelukkig hier”.

Bij Barcelona zal er ook een nieuwe voorzitter aan de macht komen, nadat Josep Maria Bartomeu dinsdag afscheid nam van zijn positie. “Hopelijk zullen ze de juiste persoon kiezen en het juiste bestuur om de club te houden zoals het is, op het hoogste niveau.”

