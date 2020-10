Experts hekelen besluit van Bart de Wever om koopzondag niet af te gelasten: “Eén dag kan het verschil maken”

Antwerpen - De koopzondag in Antwerpen gaat morgen gewoon door, ondanks verschillende oproepen van virologen en ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) om dit weekend extra voorzichtig te zijn, nu het aantal besmettingen alle records breekt.

In een videoboodschap die Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) zaterdagmiddag online plaatste, roept hij bezoekers van de koopzondag wel expliciet op om voldoende afstand van elkaar te houden en een mondmasker te dragen. De politie zal daar ook toezicht op houden, zegt zijn woordvoerder nog: “De hogere overheden beslisten dat de nieuwe regels pas zondagavond ingaan. Net zoals in andere steden zijn de winkels in het toeristisch centrum van de stad zondag dus open. De lokale politie zal massaal aanwezig zijn en verstrengd toezien op het naleven van de mondmaskerplicht, de afstandsregels en het samenscholingsverbod. Bij overdreven drukte zal er onmiddellijk ingegrepen worden.”

Dat De Wever de koopzondag niet afgelast, schiet bij heel wat mensen in het verkeerde keelgat. Onder meer de rector van de universiteit Gent deed zaterdagmiddag een expliciete oproep aan De Wever, en bij uitbreiding alle andere gemeentebesturen die morgen een koopzondag hebben, om deze extra winkeldag alsnog af te gelasten. “Niet nu”, aldus rector Van De Walle, die daarmee verwees naar de torenhoge besmettingscijfers die zaterdag bekend werden gemaakt.

Ook arts en epidemioloog Wouter de Arrazola de Onate vreest dat zo’n extra winkeldag verstrekkende gevolgen kan hebben: “Voor een virus kan 1 dag het verschil maken. Organiseer alstublieft nu geen evenementen die voor een supersverspreiding kunnen zorgen.”

Of zoals biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt) het verwoordde, toen hij zaterdagmiddag geconfronteerd werd met de beelden van onder meer een grote mensenmassa in de Brusselse Nieuwstraat: “Er zijn vandaag zoveel mensen besmet dat in zo’n lange wachtrij aan een winkel statistisch gezien ook iemand staat die het virus draagt. Doe dat niet.”