Dortmund-Belgen winnen, maar dreigen Haaland én Hummels te missen tegen Club Brugge

Borussia Dortmund heeft zaterdagnamiddag met 0-2 gewonnen op bezoek bij Arminia Bielefeld. Mats Hummels was de grote matchwinnaar met twee doelpunten. Domper voor de match was de blessure van Erling Braut Haaland. De Noorse spits kon niet starten door knieproblemen.

Bij Dortmund mocht Thorgan Hazard na zijn blessure voor het eerst starten. Ook Thomas Meunier stond in de basis. Dortmund kwam pas na rust op voorsprong op het veld van de promovendus. Na een corner van Jaden Sancho duwde Mats Hummels het leer in doel.

Een kwartier later verscheen Mats Hummels opnieuw in de zestien. Na een mooie voorzet van Thomas Meunier kopte Hummels de geruststellende 0-2 tegen de touwen. In het slot viel Axel Witsel nog in bij de Borussen.

Bornauw nipt onderuit tegen Bayern

Ook Bayern München knoopte zaterdag aan met een overwinning. De regerende landskampioen won met 1-2 van Keulen. Thomas Müller en Serge Gnabry zorgden voor een 0-2 voorsprong bij de rust. De aansluitingstreffer van Dominick Drexler in de 82e minuut was niet genoeg om de nederlaag af te wenden. Sebastiaan Bornauw, die heel de wedstrijd speelde bij de thuisploeg, blijft met Keulen onderaan het klassement hangen met slechts twee punten uit zes wedstrijden. Bayern staat samen met vijf overwinningen uit zes wedstrijden samen met Dortmund aan de leiding. Volgende week treffen beide titelkandidaten elkaar.