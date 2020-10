Negentig bewoners en veertig personeelsleden besmet: grote uitbraak in woon-zorgcentrum in Zeveneken

Lochristi - In woonzorgcentrum Sint-Eligius in Zeveneken (Lochristi) hebben al een negentigtal residenten en een veertigtal personeelsleden positief op COVID-19 getest. Het WZC krijgt dan ook versterking om de uitbraak er onder controle te krijgen. Directie en verzorgend personeel kunnen zaterdag al rekenen op de hulp van de koepel en het Rode Kruis, zondag komt daar nog een delegatie van de Civiele Bescherming bij.

“Met man en macht wordt er alles aan gedaan om de situatie in het WZC zo snel mogelijk onder controle te krijgen”, zegt burgemeester van Lochristi Yves Deswaene (Open Vld). “Onze ambtenaar noodplanning schakelt na het Rode Kruis nu ook de Civiele Bescherming in om te helpen bij het cohorteren en het verplaatsen van de bewoners in deze crisissituatie. Zij zijn vanaf morgen ter plaatse met een achttal mensen.”

Volgens de burgemeester doen directie en personeel er alles aan om de crisis zo goed mogelijk te managen en kunnen ze rekenen op de hulp van de koepel, maar ook van het UZ Gent. “Alles gebeurt in nauw overleg met de gemeente, de provincie en de FOD Volksgezondheid”, zegt Deswaene.