Wat staat er nog op het spel? De macht in de Senaat, een vlag, en de naam van een staat

De hele wereld kijkt op 3 november natuurlijk vooral naar de bittere strijd om het Amerikaanse presidentschap tussen Donald Trump en Joe Biden, maar er staat nog veel meer op het spel op Election Day. Lokale referenda over belangrijke en minder belangrijke lokale kwesties, zoals abortuswetgeving, de officiële vlag van een staat, of de naam van een andere staat. Maar vooral: ook verkiezingsraces die misschien minder belangrijk lijken dan die naar het Witte Huis, maar die eigenlijk misschien wel (bijna) even belangrijk zijn! Een overzicht.