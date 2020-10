Jordan Lukaku voor het eerst in 20-koppige kern van Antwerp, ook Batubinsika is terug

Debuteert Jordan Lukaku zondag voor Antwerp op het veld van ex-club Anderlecht? Het kan, want hij zit in de selectie.

Ivan Leko had nochtans gezegd dat Lukaku er nog niet klaar voor was, nadat hij door corona twee weken training had gemist. Maar de linkerflankspeler is er nu toch bij. Al moeten er zondag wel nog twee spelers afvallen, want het gaat om een 20-koppige kern. Daarin ook Dylan Batubinsika, die corona had maar negatief getest heeft. Alireza Beiranvand zit gewoon weer op de bank, ook al is hij na zijn blessure - dixit Leko - “nog geen honderd procent”.

Pius, Boya, Avadongo en Lausberg ontbreken in de selectie. Net als Mbenza, die nog niet klaar is, en geblesseerden Lee, Rodrigues, Benson, Nsimba, Coopman en De Sart.

Selectie Antwerp: Butez, Beiranvand, Batubinsika, Buta, Seck, De Laet, Lukaku, Gelin, Hongla, Haroun, Juklerod, De Pauw, Gerkens, B. Verstraete, L. Verstraete, Miyoshi, Refaelov, Benavente, Ampomah, Mbokani