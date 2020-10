Ook Engeland gaat voor zeker een maand lang in lockdown: “Er is geen andere keuze”

In heel Engeland gaat vanaf donderdag 00.01 uur een lockdown in. Dat heeft de Britse eerste minister Boris Johnson zaterdag bekendgemaakt. De maatregelen zullen van kracht blijven tot 2 december.

De ruim 56 miljoen inwoners van het Engelse deel van het Verenigd Koninkrijk zullen enkel nog voor essentiële verplaatsingen hun huis mogen verlaten. Zo blijven verplaatsingen naar het werk en naar supermarkten of voedingswinkels toegelaten. Alle niet-essentiële winkels, culturele instellingen, sportcentra, cafés en restaurants moeten dicht. Afhaalgerechten mogen wel nog worden aangeboden. In tegenstelling tot de lockdown die in het voorjaar was afgekondigd, mogen de scholen en universiteiten deze keer wel openblijven.

“De basisboodschap vanaf donderdag is: blijf thuis, bescherm de gezondheidszorg en red levens”, verklaarde Johnson. De eerste minister zegt met de maatregel onder meer te willen voorkomen dat ziekenhuizen verder overspoeld worden door coronapatiënten. “De verspreiding van het virus verloopt sneller dan in het meest ongunstige scenario van onze wetenschappelijke adviseurs”, vervolgde de eerste minister. “Nu is het tijd om te handelen, want er is geen alternatief”, aldus nog Johnson, die ook verwees naar gelijkaardige maatregelen in Frankrijk, Duitsland een België.

In heel het Verenigd Koninkrijk werden zaterdag 21.915 nieuwe besmettingen geregistreerd. Daardoor heeft het land de kaap van de 1 miljoen coronagevallen overschreden. De lockdown is echter niet van toepassing in Schotland, Wales en Noord-Ierland. Die regionale overheden stellen hun eigen regels op.