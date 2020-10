Dodental van zware aardbeving opgelopen tot 37 in Turkije

Na de zware aardbeving van vrijdag voor de kust van Turkije, zijn nu al 37 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan gemeld. Er werden ook 103 mensen levend vanonder het puin van de ingestorte gebouwen gehaald.

In totaal werden al 885 mensen gehospitaliseerd, 667 van hen zijn wel al uit het ziekenhuis ontslagen, zei Erdogan in Izmir, de op twee na grootste stad in Turkije. Daar werd vrijdag een twintigtal gebouwen verwoest en door een kleine tsunami liepen de straten onder. Er werden 3.000 tenten opgezet om mensen op te vangen, en ook studentenresidenties worden daarvoor in gereedheid gebracht.

Meer dan 30 uur na de aardbeving met een magnitude van 6,6 zijn nog steeds 5.000 reddingswerkers op zoek naar overlevenden onder het puin van minstens negen ingestorte gebouwen in het centrum van de stad, aldus de door de staat gecontroleerde televisiezender TRT. Onder het acht verdiepingen tellende ‘Riza Bey’-appartement zouden nog 20 mensen vastzitten.

Izmir zit op een actieve breuklijn. Er was in 1999 nog een dodelijke aardbeving in de buurt van Istanboel, waarbij toen meer dan 17.000 doden vielen in de grotere omgeving van de stad.