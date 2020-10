Minstens 21 doden bij aanval in Congo

In het oosten van de Democratische Republiek Congo zijn minstens 21 mensen gedood bij een aanval die wordt toegeschreven aan de islamistische rebellengroep ADF. Dat melden de lokale autoriteiten. De aanval vond plaats in het dorp Lisasa, in de regio Beni, in het noorden van de provincie Noord-Kivu. In die regio voert ADF regelmatig aanvallen uit tegen de bevolking.

“De ADF-rebellen zijn gearriveerd en hebben een UPLC-kamp aangevallen (een groep lokale Mai-Mai-strijders) in Lisasa”, aldus het dorpshoofd Muhindo Kalunga Meso aan informatiewebsite Actualité.cd. “Getuigen zeiden dat ze met veel waren, enkelen vochten tegen militieleden, anderen gingen naar het dorp waar ze plunderden en doodden. Ze hebben zelfs een gezondheidscentrum leeggehaald, ze hebben alle geneesmiddelen geplunderd en medisch materiaal in brand gestoken dat ze niet konden meenemen.”

Volgens Donad Kibwana, de bestuurder van Beni, kwamen minstens 21 mensen om het leven. Het gaat om de tweede dodelijke aanval in de regio Buliki sinds op 20 oktober meer dan 1.300 gevangenen ontsnapten uit de gevangenis van Beni. Volgens Muhindo Kalunga Meso was het vier jaar geleden dat er nog moordpartijen waren in de regio.

De ADF waren van oorsprong Oegandese moslimrebellen die zich in 1995 in het oosten van Congo vestigden. Hun rekrutering is sindsdien uitgebreid naar andere nationaliteiten en ze hebben zich vermengd met de lokale bevolking. De militie wordt er door de Congolese autoriteiten en de Verenigde Naties van beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor de moordpartijen op meer dan 1.000 burgers in de Beni-regio sinds 2014.