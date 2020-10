Club Brugge leidt aan de rust tegen KV Mechelen, maar Ruud Vormer zet ploegmaats op scherp: “Het is niet goed genoeg”

Twee mooie doelpunten, duidelijk baas en een 2-1 voorsprong aan de rust. Club Brugge kon best tevreden zijn halfweg tegen KV Mechelen, maar aanvoerder Ruud Vormer zag het anders. Hij haalde scherp uit naar zijn ploegmaats.

“We spelen niet goed, we zijn veel te afwachtend en te slap”, aldus de Nederlander aan de rust voor de televisiecamera’s. “Je staat wel voor, maar het is gewoon niet goed. We moeten veel agressiever spelen, we nemen het te gemakkelijk op. Aan de bal is het allemaal leuk, maar we moeten ook met z’n allen verdedigen. Die vrije trap ging er wel lekker in, maar dan krijg je toch dat doelpunt tegen. Als we scherp verdedigen, komt die voorzet er nooit. Waarom we de nul moeilijk houden? Geen idee, dat hangt van veel details af.”