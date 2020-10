DNA-onderzoek wijst uit: hoogzwangere Franse vrouw (29) werd wel degelijk doodgebeten door haar eigen hond

De hoogzwangere Franse vrouw die in 2019 dood werd teruggevonden in een Noord-Frans bos, werd wel degelijk doodgebeten door haar eigen hond. Dat heeft DNA-onderzoek uitgewezen.

De 29-jarige Elisa Pilarski – acht maanden zwanger – ging op 16 november 2019 wandelen met haar hond Curtis in een bos waar ook vaak gejaagd wordt. “Mijn vriendin belde mij in paniek op”, vertelde haar vriend daarover later. “Ze zei dat ze door een groep honden werd aangevallen toen zij onze hond in dat bos uitliet.” Toen de man ter plekke kwam, was van zijn vriendin eerst geen spoor te bekennen. Pas toen zijn hond blafte, vond hij het lichaam van Elisa terug. Ze vertoonde verscheidene hondenbeten aan armen en benen. Hulp kon niet meer baten.

De man zag op dat ogenblik een dertigtal jachthonden voorbijtrekken, die met een groep jagers optrokken. Hij vermoedde dat de honden Elisa hadden aangevallen en doodbeten, en diende daarop een klacht in voor onvrijwillige doodslag. Daarom liet het parket van het departement Soisson DNA afnemen van 67 honden. Maar daaruit blijkt nu dat Pilarski wel degelijk werd doodgebeten door haar eigen hond. “Curtis is de enige dader van de hondenbeten die leidden tot het overlijden”, aldus het rapport.

Uit het onderzoek zou ook gebleken zijn dat de hond in kwestie de vrouw in het verleden al meermaals gebeten had. Het gaat om een pitbull terrier, een hondenras dat verboden is in Frankrijk. Curtis zou het land dan ook illegaal binnengebracht zijn met valse documenten.