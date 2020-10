Cercle worstelt met coronageval Dino Hotic

Een verrassing bij Cercle voor de aftrap vanavond in Charleroi. Sleutelspeler Dino Hotic maakte de opwarming mee maar werd in extremis toch vervangen door Lopes Da Silva. Bij Cercle gaf men officiëel een blessure op als reden maar dat bleek een leugentje. In tegenstelling tot de meeste profclubs wil Cercle omwille van privacy-redenen geen namen vrijgeven van besmette spelers. Coach Paul Clement wilde er evenmin over uitweiden maar gaf na afloop wel toe dat Hotic niet gekwetst was maar omwille van administratieve redenen niet speelgerechtigd was.