Uur na uur, dag na dag, week na week: wat er allemaal fout kan lopen na de Amerikaanse presidentsverkiezingen

De Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 zouden door de beperkingen van het coronavirus en de weerbarstigheid van president Trump altijd al een moeilijke bevalling geweest zijn, maar in de laatste rechte lijn bleven er maar bijkomende problemen opduiken voor wie hoopte op een faire en vreedzame stembusslag. Een bizarre complottheorie over de zoon van Joe Biden. Valse stembussen. Een in zeven haasten benoemde opperrechter. Congresleden die het leger smeken om de uitslag te verzekeren. Het mag dan ook geen wonder heten dat amper één op vijf Amerikanen gelooft dat deze verkiezingen “vrij en eerlijk” zullen zijn. Maar hoe kan het in de praktijk nu echt fout lopen na 3 november? Wij zetten de verschillende opties voor u chronologisch op een rijtje.