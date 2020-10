Scorende Loïs Openda wint met revelatie Vitesse op bezoek bij Willem II

Willem II heeft zaterdag op de zevende speeldag van de Eredivisie met 1-3 verloren van Vitesse. Mike Trésor Ndayishimiye (Willem II) gaf een assist en werd twintig minuten voor tijd vervangen. Loïs Openda (Vitesse) was goed voor een doelpunt en mocht tien minuten langer spelen.

Nunnely (25.) kon de voorzet van Ndayishimiye in doel werken. In de tweede helft keerde Vitesse de situatie helemaal om. Openda (57.) scoorde een opmerkelijk doelpunt. Zijn voorzet belandde pardoes in het doel. Broja (63.) en Vroegh (85.) volgden zijn voorbeeld en zorgden voor de 1-3 eindstand.

Vitesse blijft het uitstekend doen en staat tweede met achttien punten, evenveel als leider Ajax. Willem II staat met vijf punten in de grijze middenmoot.