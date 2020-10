Jonas De Roeck begon en beëindigde zijn carrière op de Bosuil, nu is hij T2 bij Anderlecht: “Ik was de Ritchie De Laet van mijn tijd”

Zoek morgen in het Lotto Park niet naar een Antwerplegende op de bezoekersbank. Die neemt namelijk in de dug-out van de thuisploeg plaats, meer bepaald naast Vincent Kompany. Assistent-trainer Jonas De Roeck (40) trok 120 keer het shirt van RAFC aan, verdeeld over twee periodes. De voormalige Antwerpkapitein kijkt terug op zijn rood-witte verleden en zijn eerste stappen in het trainersvak. “Ik wil met Anderlecht realiseren waar Antwerp nu al in slaagt.”