Het draait vierkant bij AA Gent. Ook schaduwcoach Wim De Coninck zag donderdag met lede ogen aan hoe de Buffalo’s kansloos onderuitgingen tegen Hoffenheim. Hij laat zijn licht schijnen over de malaise bij AA Gent en de keeperskwestie. “Er worden te vaak verkeerde keuzes gemaakt.”

1. De druk groeit

“Na Beerschot dachten we dat Gent op het juiste pad zat, maar na de 5-2-pandoering op Cercle Brugge, zit je nog dieper in de put. Je ziet ook gewoon het ongeloof in de ogen van de spelers ...