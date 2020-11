“Campagnebijeenkomsten Trump leidden tot meer dan 30.000 coronabesmettingen”

De verkiezingsmeetings van de Amerikaanse president Donald Trump hebben geleid tot meer dan 30.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus en tot zowat 700 extra sterfgevallen. Dat berekende de universiteit van Stanford.

De universiteit nam zo’n 18 bijeenkomsten die gehouden zijn tussen juni en september onder de loep. Volgens de onderzoekers betaalden de lokale gemeenschappen “een hoge prijs” voor die meetings.

Ze ontdekten dat in de plaatsen waar de bijeenkomsten plaatsvonden, de weken nadien vaak meer coronabesmettingen werden vastgesteld dan in andere gemeenten in de buurt. Later, toen meer supporters mondmaskers gingen dragen, zou de situatie verbeterd zijn.

In het kamp van Trumps tegenstander Joe Biden worden zijn bijeenkomsten beschouwd als “superverspreider-events”. Biden kiest voor kleinschaliger campagnemeetings, met respect voor social distancing en het gebruik van mondmaskers.