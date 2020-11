Zeven prominente oppositieleden opgepakt in Hongkong

In Hongkong zijn zeven prominente politieke opposanten opgepakt. Dat maakten ze zelf bekend op hun Facebookpagina.

Het gaat om Wu Chi Wai, Andrew Wan, Helena Wong, Kwok Wing Kin, Eddie Chu, Raymond Chan en Fernando Cheung

De arrestaties gebeurden zondagochtend. Ze worden verweten dat ze een wetgevende vergadering in mei hebben belemmerd.

Voor hun arrestatie zou Peking gebruikmaken van de omstreden veiligheidswet die eind juni in Hongkong werd goedgekeurd. De wet, die veel kritiek kreeg in het Westen en van mensenrechtenorganisaties, verbiedt activiteiten die aansturen op een afscheuring van Hongkong, terrorisme of samenspannen met buitenlandse mogendheden. Door die wet zijn de pro-democratische protesten zo goed als doodgebloed.