Allerheiligen: wat zijn de regels op de begraafplaatsen?

Op Allerheiligen brengen heel wat mensen een bezoek aan een begraafplaats. Maar dat bezoek zal er dit jaar waarschijnlijk anders uitzien. Kan ik nog naar het kerkhof? Moet ik dat alleen doen? En wat met mondmaskers?

Kan ik een bezoek brengen aan het kerkhof? En kan dat met vrienden of familie?

Dat kan. En dat hoeft niet per se alleen. Je kan sowieso met de leden van je gezin naar het kerkhof, maar er geldt daar ook de ‘regel van vier’. Aangezien je je in de openlucht bevindt, kunt u dus met drie anderen die niet tot uw gezin behoren naar het kerkhof. Het is dan wel belangrijk dat de afstandsregels nageleefd worden. Of dat u een mondmasker draagt als dat niet lukt.

Moet ik een mondmasker dragen?

Het dragen van een mondmasker is verplicht op heel wat begraafplaatsen. In Vlaams-Brabant en Oost- en West-Vlaanderen moet je er een dragen. In Limburg en Antwerpen geldt er geen algemene verplichting, maar heel wat gemeenten hebben zelf beslist om zo’n verplichting in te voeren.

In Brussel geldt er een algemene mondmaskerplicht, die dus ook op het kerkhof geldt.

LEES OOK. Mogen poetshulp en loodgieter nog komen? Kunnen kinderen op kamp of naar grootouders? Zorgen scholen voor opvang? Uw vragen beantwoord

Kan ik nog bloemen kopen?

Bloemen kopen is ook nog mogelijk. De lockdown, en dus ook de sluiting van alle niet-essentiële winkels, gaat pas om middernacht in. Maar waarschijnlijk zullen bloemenwinkels daarna ook nog mogen openblijven. Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s David Clarinval (MR) heeft zaterdag op Facebook een voorlopige lijst gepubliceerd van winkels die tijdens de verstrengde lockdown open mogen blijven en bloemisten staan daarop.

Kan ik naar de kerk?

Naar de kerk gaan kan op Allerheiligen ook, maar er zullen geen erediensten georganiseerd worden. Er mag maximaal met 4 personen naar de kerk gegaan worden en dat telkens met mondmasker en op veilige afstand.

LEES OOK. Waar liep het mis? Hoe een onvermijdelijke lockdown er pas komt terwijl het water al voorbij de lippen staat