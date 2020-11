Man pleegt aanval in Quebec, meerdere slachtoffers

Een man heeft zaterdagavond in Quebec (Canada) verschillende slachtoffers gemaakt bij een aanval met een mes. De politie kon een verdachte oppakken, zo meldt CTV News. Volgens Radio-Canada vielen er twee doden en vijf gewonden. De politie spreekt zelf van “meerdere slachtoffers”.

De dader was naar verluidt gekleed in middeleeuwse kleding en gewapend met een mes. De aanval vond plaats op Halloween, nabij het provinciaal parlement. De politie van Quebec vraagt de inwoners van de stad om binnen te blijven zolang het onderzoek niet is afgerond.