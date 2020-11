Na weer een terreurdaad in Frankrijk richt Macron zich tot Erdogan

De Franse president Emmanuel Macron heeft Turkije ervan beschuldigd een “krijgszuchtige” houding in te nemen tegenover zijn NAVO-bondgenoten. Spanningen zouden vergemakkelijkt kunnen worden als zijn Turkse tegenhanger Recep Tayyip Erdogan respect zou tonen en geen leugens zou vertellen, zei hij in een interview.

De Franse president probeerde de spanningen met moslims over heel de wereld te kalmeren na een verhitte discussie na de moord op de Franse leerkracht, Samuel Paty, die Mohammedcartoons getoond had in een les over vrijheid van meningsuiting. Macron zei in een interview met Al-Jazeera dat het de wens van Frankrijk is om de boel te kalmeren, maar om dat te doen is het essentieel dat “de Turkse president Frankrijk respecteert, de Europese Unie respecteert, haar waarden respecteert en geen leugen en beledigingen verspreidt.”

“Ik begrijp dat mensen geschokt kunnen zijn door de cartoons, maar ik zal nooit aanvaarden dat geweld wordt gerechtvaardigd”, zei hij ook. “Ik snap de gevoelens die dit teweegbrengt, ik respecteer ze. Maar ik wil dat je begrijpt welke rol ik heb. Het is mijn rol om zaken te kalmeren, zoals ik hier aan het doen ben, maar op hetzelfde moment moet ik deze rechten verdedigen.”

“Ik zal altijd de vrijheid tot spreken, schrijven, denken en tekenen in mijn land verdedigen.”

Macron veroordeelde ook het gedrag van Turkije in Syrië, Libië en de Mediterraanse Zee. “Turkije heeft een krijgszuchtige houding tegenover zijn NAVO-bondgenoten.”

Hatelijke campagne

De spanningen tussen de twee landen lopen al een tijdje hoog op en die bereikte een piek afgelopen weekend toen Erdogan de mentale gezondheid van Macron in twijfel trok. Frankrijk riep daarom zijn ambassadeur terug uit Ankara. Maar die zal opnieuw teruggestuurd worden. Volgens de Franse minister van Buitenlandse Zaken had Turkije ‘de bewuste keuzen gemaakt” om de onthoofding van de Franse leerkracht “te instrumentaliseren” en beschuldigde Ankara ervan een “hatelijke en lasterlijke campagne” te lanceren tegen Frankrijk.

De Turkse veroordeling van de mesaanval in Nice daarentegen was volgens de minister wel “anders, duidelijk en ondubbelzinnig, maar dat sluit verduidelijking van Ankara niet uit.”

“We hebben onze ambassadeur gevraagd terug naar Ankara te keren om deze vraag om verduidelijking en uitleg van de Turkse autoriteiten op te volgen”, zei hij.