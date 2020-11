Meer dan 100 mensen houden illegaal feest nabij Maasmechelen

De Nederlandse politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een illegaal feest stilgelegd, in bosrijk gebied net over de Nederlandse grens met Maasmechelen. Tussen de 100 en 150 feestvierders waren samengekomen tussen Stein en Meerssen.

Door de omvang van de groep, werd een beroep gedaan op de mobiele eenheid van de politie.

Die kwam tussenbeide tussen 3 uur en 3.30 uur, na klachten over geluidsoverlast.

Het is niet bekend of er boetes werden uitgedeeld en/of mensen zijn aangehouden. Ook over de mogelijke aanwezigheid van Belgen, is niets bekend.

Sinds de afkondiging van strengere coronamaatregelen worden er geregeld illegale feesten georganiseerd, waar de politie tussenbeide moet komen.