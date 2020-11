Quique Setién praat voor het eerst na ontslag bij Barcelona: “Lionel Messi is niet makkelijk te managen”

Quique Sétien, die midden augustus ontslagen werd als trainer van Barcelona na de historische 8-2-bolwassing van Bayern München, heeft voor het eerst gesproken. “Ik heb de beslissingen die ik moest nemen niet genomen bij Barça”, zegt hij in een openhartig gesprek met voormalig Spaans bondscoach Vicente del Bosque bij El Pais.

Setién zit volgens het dagblad uit Madrid nog steeds in een vechtscheiding met Barcelona, dat hem zijn ontslagvergoeding nog niet betaald heeft. De ex-trainer van de Blaugrana besliste daarop een advocaat onder de arm te nemen. Met veel warmte kijkt hij niet terug op zijn tijd in Catalonië: hij zegt dat de clubleiding nog voor die dramatische 8-2 al besloten had hem te ontslaan, maar steekt de hand ook in eigen boezem. “Ik ben mezelf niet kunnen zijn bij Barcelona. Ik heb het niet gekund, en heb niet de beslissingen genomen die ik moest nemen”, klinkt het.

De 62-jarige Spanjaard ging ook dieper in op de macht van Lionel Messi binnen de club en antwoordt bevestigend als gesprekspartner Vicente del Bosque hem voorlegt dat de Argentijn elk moment voor een trainersontslag kan zorgen. Makkelijk om mee te werken, is hij niet, aldus Setién. “(...) Het klopt dat er spelers zijn die niet makkelijk te managen zijn. Leo is één van hen. Je moet er ook rekening mee houden dat hij de beste voetballer aller tijden is. En wie ben ik om hem te veranderen? Als ze hem jarenlang hebben geaccepteerd zoals hij is en hem niet hebben veranderd...”

Setién verwijst onder meer naar de documentaire ‘The Last Dance’ en de niet altijd even sociale manier waarop Michael Jordan daar werd neergezet. “Voor hen, en voor veel mensen, is het enige dat telt, winnen en al het andere is het niet waard. Je kunt het leven pas weer echt zien als je gestopt bent met voetballen en een paar jaar verstreken zijn.”