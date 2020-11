Antwerps gouverneur Cathy Berx over koopzondag: “Het is cynisch, ik hoop dat het zal regenen”

De Antwerpse gouverneur Cathy Berx is niet te spreken over de koopzondag die in Antwerpen wordt georganiseerd. “Dit is cynisch, ik hoop dat het zal regenen.”

“Ik vind het zelfs wat cynisch en onbegrijpelijk”, zei ze bij VRT NWS. “Ik kan enkel hopen dat als het nu niet onmogelijk is gemaakt door de burgemeester, dat mensen zelf zo wijs zijn om er niet heen te gaan.” De gouverneur begrijpt het niet dat er in volle pandemie de dag voor de lockdown nog een koopzondag georganiseerd wordt.

Het was zaterdag al enorm druk en er stonden in heel het land lange wachtrijen aan de winkels. Door de nieuwe maatregelen van het Overlegcomité gaat er vanaf middernacht een nieuwe lockdown in en moeten alle niet-essentiële winkels zes weken lang sluiten. Veel mensen wilden daarom nog snel enkele inkopen doen.

“Ik vind dit geen goed idee”, zei Berx. “Ik vind het zelfs wat cynisch en onbegrijpelijk. Het is vandaag Allerheiligen, de dag waarop we de doden eren. Dan is het vreemd om een koopzondag te organiseren in volle pandemie en wanneer het virus zeer sterk circuleert. Als je dan met velen gaat shoppen, ben je er zeker van dat dit gaat leiden tot nieuwe besmettingen.”

Ze had ook al contact met de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) die haar verzekerde dat er heel wat politie op de been zal zijn. Die zullen tijdig ingrijpen van zodra te veel mensen samenkomen. Maar volgens Berx is dat toch niet voldoende. Het zou beter zijn als er niet te veel mensen naar de stad zouden komen. “Ik kan maar enkel hopen dat het heel slecht weer wordt, dat het straks heel hard en lang begint te regenen zodanig dat mensen hun plannen bijstellen.”

De Wever riep zaterdag al op aan de shoppers om de regels die gelden strikt te volgen.

