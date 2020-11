Grootste Spaanse sportkranten door het dolle heen na sterk uur van Eden Hazard: “Echo’s van Cristiano Ronaldo”

Marca en AS, de twee grootste Spaanse sportkranten, likkebaarden na de sterke match van Eden Hazard voor Real Madrid zaterdag. De Rode Duivel was meteen Man van de Match bij zijn eerste basisplaats tegen Huesca en scoorde ook met een knap afstandsschot.

“Die goal was van goudwaarde, want ze kwam net op het moment dat het even wat stroever liep”, schrijft AS in zijn analyse van de partij. “De treffer is fantastisch nieuws voor de Belg en voor Real Madrid, want in deze goal zat een echo van wat de club kwijtgeraakt was na het vertrek van Cristiano Ronaldo.”

Ook bij die andere grote Spaanse sportkrant, Marca, schuwen ze de mooie woorden niet. “Hazard is nog geen honderd procent, maar wat een voetballer is hij toch”, klinkt het. “Tegen Huesca deed hij gewoon wat van hem verwacht werd: de match beslissen. Behalve zijn doelpunt speelde hij ook goed samen met Benzema, deed hij een paar knappe hakjes… Hij heeft een reeks matchen nodig, maar als hij nog eens op die manier kan scoren tegen Inter, zit hij weldra in de harten van de fans.”

In Spanje verbaasden ze zich wel over het feit dat Hazard zijn knappe goal amper vierde. “Het doelpunt was van wonderbaarlijke puurheid, maar de viering slechts timide”, stelde AS vast. “Waarschijnlijk vierde hij niet omdat hij weet dat hij nog veel te bewijzen heeft in Madrid”, vermoedde Marca. “Die treffer hielp hem wel zichzelf in ere te herstellen, vertrouwen te winnen en de boodschap te zenden dat hij nog niet begraven is.”