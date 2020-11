Antwerpse politie legt kot- en Halloweenfeestjes stil: enkele feestvierders zelfs twee keer betrapt, dronken vrouw krabt agente in gezicht

De Antwerpse politie heeft afgelopen nacht verschillende feestjes moeten stilleggen. Sommige personen werden zelfs tot twee maal toe betrapt. Eén agente liep ook verwondingen op doordat een dronken vrouw zich agressief opstelde. Dat meldt de politie in een persbericht.

In de nacht van zaterdag op zondag moest de Antwerpse politie tussenkomen op verschillende feestjes waar het samenscholingsverbod niet werd nageleefd en geen rekening gehouden werd met de social distance. Op één plek werd een politievrouw belaagd door een dame die weigerde afstand te houden en een mondmasker te dragen. Dat incident vond plaats op de Stadswaag. Een interventiepatrouille controleerde er een appartement waar 8 personen samen een feestje bouwden. Daarbij werden niet alleen de geldende maatregelen niet nageleefd, er was ook veel lawaaioverlast voor de omgeving.

Eén dronken dame (35) stelde zich agressief op en weigerde een mondmasker te dragen en afstand te houden tijdens de controle. Op een bepaald moment viel ze een vrouwelijke inspecteur aan en krabde haar verschillende malen, onder andere in het gezicht. De politievrouw liep verschillende verwondingen op en is enkele dagen arbeidsongeschikt. De agressieve dame werd opgepakt. Een tweede persoon die probeerde om de aanwezigen op te hitsen om zo het politie-optreden te bemoeilijken werd bestuurlijk aangehouden.

Twee maal betrapt

Op de Franklin Rooseveltplaats werd een kotfeestje met 12 personen stilgelegd. Na enige discussie verlieten alle aanwezigen de plek, maar de politie ving op dat het feestje elders werd verdergezet. Later op de nacht werd daarom een controle uitgevoerd op de Paardenmarkt. Daar bleken verschillende van dezelfde feestvierders aanwezig op een ander kot. Tijdens de controle vluchtten drie personen via de ramen weg. De vijf overige aanwezigen werden bestuurlijk aangehouden omdat ze al voor de tweede keer betrapt werden en zich telkens tegen de politie keerden.

En dat waren niet de enige feestjes. De politie betrapte verschillende feestjes. In de Smaragdstraat in Berchem waren 17 aanwezigen een halloweenfeestje aan het vieren. In de Kammenstraat werd een feestje stilgelegd met 6 aanwezigen. en in de Monnikenhofstraat in Berendrecht werden ‘s avonds 7 minderjarigen aangetroffen die rondhingen op de binnenplaats van een schoolgebouw. Op de Plantin en Moretuslei waren 8 personen samen gebruik aan het maken van lachgas op een parking.

Oproep op sociale media

Tot slot controleerde de politie ook in het Stadspark en op de Kaaien na oproepen op sociale media om aldaar samen te komen en halloween te ‘vieren’. In het stadspark werden 15 personen aangetroffen, bijna allemaal minderjarig. Op de Kaaien werd een groep van 9 personen opgemerkt, die wegvluchtten toen ze de politie opmerkten. Drie personen werden staande gehouden. Eén van hen (16) was in het bezit van bijna 50 stuks vuurwerk. Dat werd in beslag genomen.