Obama haalt uit naar Trump op rally in Detroit: “Kwam niemand naar zijn verjaardagsfeestjes als kind, gedraagt hij zich daarom zo?”

In de laatste dagen van de campagne is het alle hens aan dek aan beide kanten. Op een rally in Detroit, in de Amerikaanse staat Michigan, was Obama hard voor president Trump. Hij kon niet begrijpen hoe hij rally’s blijft houden met zoveel mensen bijeen wanneer het coronavirus terug de kop opsteekt in de VS. Zelfs in de staten waar er grote besmettingshaarden zijn blijft hij grote evenementen organiseren.

Dit is in groot contrast met Joe Biden, wiens rally’s voornamelijk drive-in zijn. “Waarom is hij zo geobsedeerd door een groot publiek? Hij is nog altijd bezig over het feit dat het publiek op zijn inauguratie te klein was. Wat voor trauma heeft hij moeten doorstaan? Kwam niemand naar zijn verjaardagsfeestjes als kind?”, aldus de voormalige president Obama.

bekijk ook

Amerikaanse Verkiezingen 2020. Trump vs Biden: zo verliep de laatste rechte lijn

Barack Obama voert campagne voor Biden en haalt uit naar Trump: “Het draaiboek voor de pandemie is volgens mij onder de tafelpoot beland”