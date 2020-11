Traditionele Kerstmis weinig waarschijnlijk, verwacht Vandenbroucke

Het ziet er niet naar uit dat we Kerstmis dit jaar op een traditionele manier zullen kunnen vieren. Dat liet minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) zondag duidelijk verstaan in De Zevende Dag op Eén. Ook zijn collega van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wil vandaag geen toezeggingen doen die binnenkort niet kunnen worden nagekomen.

De huidige lockdown-maatregelen lopen tot halfweg december. Maar het is allesbehalve zeker dat er dan grote versoepelingen zullen gebeuren. “Onze situatie is veel slechter dan die in Duitsland en slechter dan de Britse situatie”, maakte minister Vandenbroucke de ernst van de toestand duidelijk.

Tegen die tijd komt ook Kerstmis in beeld. “We zouden willen dat we Kerstmis mooi kunnen maken”, aldus de SP.A-vicepremier, maar een feest met alle neefjes, nichtjes, grootouders en tantes acht hij niet haalbaar. “Zo’n grote verzameling” familieleden is “niet zo waarschijnlijk.”

Het perspectief van een mooie Kerst, zou ook voor minister Verlinden een motivatie moeten zijn om de maatregelen na te leven, maar toezeggingen doen wil ze niet. “Ik ga geen beloftes doen die ik niet kan naleven.” Verlinden voerde aan ondanks de verstrengde lockdown, niet alles onmogelijk is. Ook Vandenbroucke wees daarop. Het is een lockdown, maar het is niet de bedoeling mensen op te sluiten in een isolement, luidde het.

Vandenbroucke kondigde overigens nog wetswijzigingen aan om ervoor te zorgen dat verschillende diploma’s meer dan vandaag kunnen worden ingezet voor diverse taken in de zorg. Volgens Verlinden zal dat bijvoorbeeld mogelijk worden voor ambulanciers bij de brandweer.