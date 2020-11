Deense pers weet het zeker: “Jess Thorup verlaat Genk en wordt nieuwe trainer van FC Kopenhagen”

Is Jess Thorup na amper een maand alweer weg bij Genk? Het Deense blad ‘BT’ is er zeker van: volgens hen zou de Deense coach terugkeren naar zijn thuisland om er trainer te worden van FC Kopenhagen. Dat zou een afkoopsom van zo’n vier à vijf miljoen Deense kronen, omgerekend meer dan een half miljoen euro, betalen aan Genk. In Denemarken melden ze dat Thorup maandag al voorgesteld zou worden en een contract zou tekenen voor drie jaar.