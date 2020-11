Opnieuw lange wachtrijen op de Meir: “Neem nu geen risico’s”

Doe het niet, klonk het uit velen hoeken. Maar toch staan er alweer lange wachtrijen op de Meir in Antwerpen. Mensen die nog vlug het een en ander willen kopen voor de winkels zes weken dicht gaan. “Waarom zou je iets doen dat niet nodig is en gevaarlijk is?”, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A).

“Het is niet nodig want allerlei winkels blijven open. En alle winkels gaan kunnen klik en collect organiseren”, zei Vandenbroucke in de Zevende Dag.

Had de burgemeester het dan beter moeten verbieden? Antwerps burgemeester Bart De Wever kondigde in een videoboodschap zaterdag aan dat er in Antwerpen heel wat agenten zullen zijn die snel ingrijpen als er te veel mensen samenkomen. Hij riep ook iedereen op om de veiligheidsregels goed te volgen. “Het is inderdaad de bevoegdheid van de burgemeester. Maar ik zou een stap verder gaan. Doe het niet alleen voorzichtig, maar doe het niet. Neem nu geen risico’s die ervoor zorgen dat we binnen twee weken overvolle ziekenhuizen hebben. Als je daar aankomt en je ziet een mensenmassa, keer dan terug naar huis”, zei Annelies Verlinden (CD&V) , minister van Binnenlandse Zaken.

Volgens Verlinden heeft de politie zaterdag al op verschillende plaatsen moeten ingrijpen. “Maar we kunnen niet op elke hoek van de straat een politieagent zetten.”

Foto: Maaike Floor

Antwerps gouverneur Cathy Berx zei zondagochtend bij VRT NWS nog dat ze het “cynisch en onbegrijpelijk” vond. “Ik vind dit geen goed idee. Het is vandaag Allerheiligen, de dag waarop we de doden eren. Dan is het vreemd om een koopzondag te organiseren in volle pandemie en wanneer het virus zeer sterk circuleert. Als je dan met velen gaat shoppen, ben je er zeker van dat dit gaat leiden tot nieuwe besmettingen.”

“Ik kan maar enkel hopen dat het heel slecht weer wordt, dat het straks heel hard en lang begint te regenen zodanig dat mensen hun plannen bijstellen.”

Ook spoedarts Jan Stroobants van het ZNA in Antwerpen is niet te spreken over de taferelen. In het programma Wakker op Zondag op de regionale zender ATV reageert hij kwaad: “Of die wet nu vanavond of morgenavond gepubliceerd wordt, eigenlijk interesseert ons dat niet. Blijf gewoon thuis.”