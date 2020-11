Francky Dury: “Derby tegen KV Kortrijk misschien wel de belangrijkste match van het seizoen”

Maandag staat voor Zulte Waregem de derby tegen de rivaal uit Kortrijk op het programma. Na een zwakke zeven op dertig luiden de alarmbellen aan de Gaverbeek. Toch is trainer Francky Dury strijdvaardig. Hij gelooft dat een ommekeer niet veraf is: “Als we in de komende weken een reeksje kunnen neerzetten, zijn we vertrokken.