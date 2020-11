Weduwe Connery: “Sean leed aan dementie, maar is vredig kunnen sterven”

De Schotse acteur Sean Connery leed aan dementie, maar is vredig en “zonder gedoe” kunnen sterven. Dat heeft zijn weduwe Micheline Roquebrune zondag meegedeeld aan de Britse tabloid ‘The Daily Mail’. “Zijn laatste wens om zonder gedoe heen te gaan, is vervuld.”

Volgens Roquebrune stierf de 90-jarige acteur vreedzaam in zijn slaap. “Gelukkig is hij in zijn slaap gestorven en was het heel vredig. Ik was de hele tijd bij hem en hij was er gewoon ineens niet meer. Het was wat hij wilde.”

LEES OOK. De schoolverlater met ‘ijzeren vuisten’, onsterfelijk door 3 cijfers: Sean Connery (+)

De 91-jarige kunstenares, die sinds 1975 met de acteur getrouwd was, zegt dat de laatste jaren niet makkelijk waren voor haar man. “Hij kampte met dementie en dat eiste zijn tol”, zegt ze. “Het was geen leven voor hem. Hij kon zich op het laatst niet meer uitdrukken.”

Connery, die vooral bekend is van zijn rol als James Bond, overleed in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Bahama’s.