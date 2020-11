Opnieuw twee mensen opgepakt in onderzoek naar aanslag in Nice

In het onderzoek naar de dodelijke mesaanval in de Notre-Dame van Nice zijn zaterdagavond nog eens twee mannen opgepakt. Dat werd zondag vernomen in gerechtelijke kringen. In totaal worden nu al zes mensen vastgehouden.

De twee mannen, van 25 en 63 jaar oud, werden opgepakt in de woning van een verdachte die enkele uren eerder al gearresteerd werd. De speurders willen nagaan of de dader, de 21-jarige Tunesiër Brahim Issaoui die zwaargewond raakte na de tussenkomst van de politie, medeplichtigen had. Een bron bij het onderzoek zegt dat het voorlopig nog te vroeg is om met zekerheid te zeggen dat meer mensen bij de aanslag waren betrokken.

Bij de aanslag in de Notre-Dame van Nice kwamen donderdag drie mensen om het leven.