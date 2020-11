Ook Dany Verlinden getroffen door het coronavirus

Cercle Brugge miste gisteren ook keeperstrainer Dany Verlinden bij de voorbereiding en op de bank. Ook bij de ex-doelman van Club Brugge werd afgelopen week covid vastgesteld.

Verlinden is niet echt ziek maar moet nog tot woensdag in quarantaine blijven. Bij Cercle wordt iedereen vandaag opnieuw getest. Didillon, Biancone, Marcelin en Taravel waren ook besmet en ontbraken eveneens. Dino Hotic was valselijk positief getest en dus negatief. Wegens een onduidelijkheid in het protocol van de Pro League was Hotic administratief echter niet speelgerechtigd.