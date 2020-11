Zeven doden door tyfoon Goni op Filipijnen

De tyfoon Goni heeft op de Filipijnen aan minstens 7 mensen het leven gekost. Meer dan 420.000 mensen zijn ontheemd.

De tyfoon zwakte iets af bij de passage over het eiland Luzon, aldus de Filipijnse weerdienst. De tyfoon bracht rukwinden tot 230 kilometer per uur met zich mee, terwijl de storm aan een snelheid van 25 kilometer per uur westwaards trekt.

Volgens hulpverleners hebben meer dan 421.000 mensen hun woning moeten verlaten. De zeven doden vielen in de provincie Albay in de oostelijke regio Bicol. Die werd het zwaarst getroffen door de tyfoon, aldus de Filipijnse civiele bescherming. De tyfoon ontwortelde bomen en elektriciteitspalen en blies daken weg, zo bleek uit eerste berichten.

Op sommige plaatsen in Albay zaten inwoners vast op de daken van hun woningen. De elektriciteit en communicatielijnen zijn afgesneden. In de hoofdstad Manilla is de belangrijkste internationale luchthaven gedurende 24 uur gesloten. Meer dan 20 binnen- en buitenlandse vluchten moesten afgelast worden.

Goni is de sterkste tyfoon die de Filipijnen treft, sinds tyfoon Haiyan in november 2013 woedde in de oostelijke en centrale provincies. Daarbij kwamen meer dan 6.300 mensen om het leven, meer dan 4 miljoen raakten ontheemd. Goni is ook al de achttiende tropische cycloon die het land dit jaar meemaakt.