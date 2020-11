“Minstens 30.000 besmettingen en 700 doden door verkiezingsrally’s Trump”

Er zijn minstens 30.000 mensen besmet geraakt met het coronavirus, op de verkiezingsrally’s van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat becijferde een groep economen van de prestigieuze Stanford-universiteit. Minstens 700 mensen zijn daardoor gestorven. Maar Trump is in de eindsprint naar de verkiezingen niet van plan om af te remmen, en zal zondag en maandag nog op tien van zo’n bijeenkomsten aanwezig zijn.

Het team onder leiding van de Amerikaanse professor B. Douglas Bernheim bestudeerde 18 bijeenkomsten die georganiseerd werden door de Trump-campagne, tussen 20 juni en 12 september 2020. Drie rally’s gebeurden in een overdekte ruimte. Journalisten noteerden hoe de mensen er dicht op elkaar gepakt gingen staan, om naar president Trump te luisteren. Bijna niemand droeg aanvankelijk een mondmasker. “Bij latere bijeenkomsten verbeterde dat”, noteerden de wetenschappers.

In de ‘counties’ waar de samenkomsten georganiseerd werden, ging het aantal mensen die besmet raakten met het virus de weken erna gevoelig omhoog. Volgens de economen steeg het aantal besmettingen tot gemiddeld 250 gevallen per 100.000 inwoners. Die stijging was opmerkelijk hoger dat in de omliggende steden en gemeenten. Het team vergeleek die cijfers daarvoor met het aantal besmettingen in 200 andere, vergelijkbare counties.

Weinig mensen droegen een mondmasker Foto: REUTERS

Volgens de wetenschappers zorgden de bijeenkomsten voor meer dan 30.000 bevestigde gevallen van Covid-19, en vermoedelijk meer dan 700 overlijdens.

Trump drijft tempo op

Sinds het einde van de studie heeft Trump nog 36 van die rally’s gehouden. De president voert het tempo zelfs nog op. In de laatste twee dagen wil hij nog tien campagnebijeenkomsten organiseren, in staten waar hij nog hoopt een overwinning uit de brand te slepen. Op zondag trekt hij naar Michigan, Iowa, North Carolina, Georgia en Florida. Op maandag is hij in North Carolina, Pennsylvania en Wisconsin.

Toespraak vanuit de auto

Tegenkandidaat Joe Biden daarentegen bezoekt veel minder staten. Hij richt zich op Pennsylvania, en houdt het bij kleinschalige bijeenkomsten. Zo moeten aanwezigen de toespraken vaak vanuit hun auto volgen. Biden haalde al uit naar zijn tegenstander: “President Trump geeft niet om jou. Hij geeft niet eens om zijn eigen supporters”.

President Trump doesn’t care about you. He doesn’t even care about his own supporters. https://t.co/HUbImXyRtY — Joe Biden (@JoeBiden) November 1, 2020

“Waarom is hij zo geobsedeerd door grote menigtes?”, poneerde oud-president Barack Obama, die mee campagne voert met Biden. “Hij is nog altijd bezig met de vraag of er nu veel volk was op zijn inauguratie, of niet. Dat is vier jaar geleden! Welk trauma liep hij op? Kwam niemand naar zijn verjaardagsfeestjes als kind?”